WebCatalog
vietnamworks

vietnamworks

vietnamworks.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من vietnamworks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن معلومات التوظيف - الوظائف - ابحث عن الرواتب وتجربة المقابلة في أكبر موقع ويب لمنصة التوظيف في فيتنام. تحديث وظائف جديدة كل يوم. اكتشف الآن في VietnamWorks!

الموقع الإلكتروني: vietnamworks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ vietnamworks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tìm Việc 365

Tìm Việc 365

timviec365.vn

Dân Trí

Dân Trí


CafeF

CafeF

cafef.vn

VnExpress

VnExpress

vnexpress.net

1Office

1Office

1office.vn

Người Lao Động

Người Lao Động

nld.com.vn

On Sports

On Sports

onplus.com.vn

VietNamNet

VietNamNet

vietnamnet.vn

aFamily

aFamily

afamily.vn

Thanh Niên

Thanh Niên

thanhnien.vn

Hello Bacsi

Hello Bacsi

hellobacsi.com

COMI

COMI

comi.mobi

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية