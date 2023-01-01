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Người Lao Động

Người Lao Động

nld.com.vn

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Người Lao Động على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقوم الصحيفة بتحديث 24/7 بأحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية كل يوم. المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتعليمية والعمالية والتوظيف ونتائج الاختبارات ...

الموقع الإلكتروني: nld.com.vn

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