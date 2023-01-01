WebCatalog
UNIQLO Vietnam

UNIQLO Vietnam

uniqlo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UNIQLO Vietnam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استكشف متجر UNIQLO عبر الإنترنت مع أحدث مجموعة LifeWear، ومجموعة واسعة من الملابس للنساء والرجال والأطفال والرضع. تسوق الآن!

الموقع الإلكتروني: uniqlo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UNIQLO Vietnam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Canifa

Canifa

canifa.com

Watsons Vietnam

Watsons Vietnam

watsons.vn

aFamily

aFamily

afamily.vn

Báo Mới

Báo Mới

baomoi.com

Chiaki

Chiaki

chiaki.vn

TV360

TV360

tv360.vn

Shopee

Shopee

shopee.com

Shopee Việt Nam

Shopee Việt Nam

shopee.vn

Chợ Tốt

Chợ Tốt

chotot.com

Gapo

Gapo

gapo.vn

Decathlon Vietnam

Decathlon Vietnam

decathlon.vn

FPT Play

FPT Play

fptplay.vn

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية