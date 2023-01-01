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Watsons Vietnam

Watsons Vietnam

watsons.vn

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Watsons Vietnam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق عبر الإنترنت لمنتجات التجميل الأصلية في Watsons. خصم بنسبة تصل إلى 50. توصيل مجاني يبدأ من 249 ألف دونج فيتنامي، وإرجاع خلال 14 يومًا. أفضل عروض الأعضاء. تسوق الآن!

الموقع الإلكتروني: watsons.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Watsons Vietnam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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