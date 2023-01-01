WebCatalog
Chiaki

Chiaki

chiaki.vn

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chiaki على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التسوق عبر الإنترنت لآلاف المنتجات: الأم والطفل، الصحة والجمال، الأزياء، الساعات، الأجهزة المنزلية، العناية بالحيوانات الأليفة... أفضل الأسعار في Chiaki.vn

الموقع الإلكتروني: chiaki.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chiaki. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tiki

Tiki

tiki.vn

Watsons Vietnam

Watsons Vietnam

watsons.vn

Shopee

Shopee

shopee.com

Shopee Việt Nam

Shopee Việt Nam

shopee.vn

HOTDEAL.vn

HOTDEAL.vn

hotdeal.vn

SAKUKO

SAKUKO

sakukostore.com.vn

Lixibox

Lixibox

lixibox.com

TOKYOLIFE

TOKYOLIFE

tokyolife.com.vn

Coolmate

Coolmate

coolmate.me

aFamily

aFamily

afamily.vn

Vua Hàng Hiệu

Vua Hàng Hiệu

vuahanghieu.com

UNIQLO Vietnam

UNIQLO Vietnam

uniqlo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية