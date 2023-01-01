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Hasaki.vn

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نظام الفروع على الصعيد الوطني ✓ +600 علامة تجارية ✓ +5000 منتج أصلي ✓ أسعار جيدة دائمًا في كل مرة ✓ توصيل مجاني سريع لمدة ساعتين (مجانًا 100 ألف متأخرًا)

الموقع الإلكتروني: hasaki.vn

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