Bách Hoá Xanh

متجر XANH متعدد الأقسام هو هايبر ماركت يضم أكثر من 15000 منتج متنوع. التسليم خلال ساعتين، والشحن المجاني للطلبات التي تزيد عن 300 ألف والعديد من الحوافز لمستويات العضوية الذهبية والفضية.

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