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ATRESplayer

ATRESplayer

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: atresplayer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ATRESplayer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ATRESplayer هي منصة لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر من Atresmedia، حيث ستجد أفضل محتوى المسلسلات والأفلام والبرامج والأفلام الوثائقية من Antena 3 وLa Sexta وNeox وNova وMega وAtreseries. على منصتنا التلفزيونية حسب الطلب، يمكنك العثور على أفضل المسلسلات الوطنية والعالمية والمسلسلات والأفلام والبرامج والأفلام الوثائقية أو محتوى الأطفال والوصول إلى آخر الأخبار الوطنية والرياضية.

الموقع الإلكتروني: atresplayer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ATRESplayer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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