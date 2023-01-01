UASD Virtual

تفتح UASDVIRTUAL أبوابها للاستجابة لمتطلبات العصر الجديد في لحظة تاريخية من التطور المتسارع وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحياة اليومية للناس والمدن. يرسم التعليم سيناريو جديداً في عملية التعليم والتعلم: العصر الرقمي، الذي يتوسطه الكمبيوتر، يصل ليكسر النماذج التقليدية ويولد تغييراً كبيراً في النموذج التعليمي، كما أن ظهور إمكانيات اتصال جديدة يتيح لنا إتاحة الفرصة ل نشر المعرفة من خلال التعليم عن بعد. إن أولوية أمريكا، تماشيًا مع العصر، وبهدف تقليص الفجوة التي تبعد الغالبية العظمى من فوائد الثقافة، تدرج في مناهجها الدراسية طرقًا مختلفة للمسافة لتقديم فرص أكثر وأفضل للطلاب. ، لأسباب تتعلق بالوقت أو العمل أو المسافة أو الأسرة، غير قادرين على الحصول على شهادة جامعية بشكل منهجي. يوفر الحرم الجامعي الافتراضي UASD لجميع مستخدميه أداة للتواصل والتعاون ونقل المعرفة، مما يسمح لهم بالتغلب على حواجز المكان والزمان للنموذج التعليمي التقليدي. توفر لهم هذه المساحة الافتراضية مجموعة متنوعة من مصادر التعلم وتدمج أدوات الويب 2.0 لتشجيع المستفيدين من هذا المجتمع على دمج أنفسهم في بيئة ديناميكية، مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة التعلم.

الموقع الإلكتروني: uasd.edu.do

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