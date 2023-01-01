WebCatalog
UASD Virtual

UASD Virtual

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: uasd.edu.do

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UASD Virtual على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تفتح UASDVIRTUAL أبوابها للاستجابة لمتطلبات العصر الجديد في لحظة تاريخية من التطور المتسارع وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحياة اليومية للناس والمدن. يرسم التعليم سيناريو جديداً في عملية التعليم والتعلم: العصر الرقمي، الذي يتوسطه الكمبيوتر، يصل ليكسر النماذج التقليدية ويولد تغييراً كبيراً في النموذج التعليمي، كما أن ظهور إمكانيات اتصال جديدة يتيح لنا إتاحة الفرصة ل نشر المعرفة من خلال التعليم عن بعد. إن أولوية أمريكا، تماشيًا مع العصر، وبهدف تقليص الفجوة التي تبعد الغالبية العظمى من فوائد الثقافة، تدرج في مناهجها الدراسية طرقًا مختلفة للمسافة لتقديم فرص أكثر وأفضل للطلاب. ، لأسباب تتعلق بالوقت أو العمل أو المسافة أو الأسرة، غير قادرين على الحصول على شهادة جامعية بشكل منهجي. يوفر الحرم الجامعي الافتراضي UASD لجميع مستخدميه أداة للتواصل والتعاون ونقل المعرفة، مما يسمح لهم بالتغلب على حواجز المكان والزمان للنموذج التعليمي التقليدي. توفر لهم هذه المساحة الافتراضية مجموعة متنوعة من مصادر التعلم وتدمج أدوات الويب 2.0 لتشجيع المستفيدين من هذا المجتمع على دمج أنفسهم في بيئة ديناميكية، مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة التعلم.

الموقع الإلكتروني: uasd.edu.do

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UASD Virtual. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Universidad Internacional

Universidad Internacional

unir.net

Udeki

Udeki

udeki.com

Halaxia

Halaxia

halaxia.com

Evertime

Evertime

evertime.es

Cuentica

Cuentica

cuentica.com

Witei

Witei

get.witei.com

Facturador Virtual

Facturador Virtual

facturadorvirtual.com

NYTimes Español

NYTimes Español

nytimes.com

Scotiabank Chile

Scotiabank Chile

scotiabankchile.cl

Rankmi

Rankmi

rankmi.com

ITIKsoft

ITIKsoft

itiksoft.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية