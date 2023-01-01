WebCatalog
Additio

Additio

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: additioapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Additio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نقوم بتصميم أدوات لتحسين التواصل المدرسي والمساعدة في الإدارة اليومية للمعلمين.

الموقع الإلكتروني: additioapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Additio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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