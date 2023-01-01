برنامج الإدارة الذي يولد التحسينات حقا. تساعد مجموعة الإدارة الخاصة بنا المديرين والمديرين على تحسين الطريقة التي يديرون بها فريقهم من خلال كونها أداة للمواءمة والتنسيق والتواصل بشكل أفضل.

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