WebCatalog
ITIKsoft

ITIKsoft

app.itiksoft.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ITIKsoft على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج الإدارة الذي يولد التحسينات حقا. تساعد مجموعة الإدارة الخاصة بنا المديرين والمديرين على تحسين الطريقة التي يديرون بها فريقهم من خلال كونها أداة للمواءمة والتنسيق والتواصل بشكل أفضل.

الموقع الإلكتروني: itiksoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ITIKsoft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Additio

Additio

web.additioapp.com

Envíopack

Envíopack

app.enviopack.com

Loggro

Loggro

login.loggro.com

Billage

Billage

app.getbillage.com

UASD Virtual

UASD Virtual

soft2.uasd.edu.do

Allswers

Allswers

app.allswers.com

Ventiapp

Ventiapp

app.ventiapp.com

Udeki

Udeki

app.udeki.com

Konfío

Konfío

konfio.mx

Klinikare

Klinikare

app.klinikare.com

Okvet

Okvet

app.okvet.co

Tuotempo

Tuotempo

app.tuotempo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية