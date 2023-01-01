يمكنك تحسين نتائج الطلاب وزيادة فعالية المعلم وتحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام Udeki، وهو نظام معلومات أكاديمي قائم على السحابة يعمل على تبسيط العمليات ويساعدك على فهم بياناتك.

الموقع الإلكتروني: udeki.com

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