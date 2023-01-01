برنامج إدارة عبر الإنترنت يساعد الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة على إدارة أعمالهم بأنفسهم، دون تعقيدات، ودون أخطاء ومع أمان القيام بالأشياء بشكل صحيح، والحصول - أخيرًا - على التحكم الكامل وفي الوقت الفعلي لأعمالهم وبدعم من الاقتصاديين الذين يحلون أي أسئلة أو احتياجات بسرعة.

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