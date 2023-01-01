Facturador Virtual

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟. وهي وثيقة تجارية ذات آثار ضريبية، يتم إنشاؤها والتعبير عنها ونقلها في شكل إلكتروني. وهو يحل محل الفواتير الورقية التقليدية، وفقا للأحكام القانونية المقابلة، ويضمن، من بين أمور أخرى، صحة مصدرها وسلامة محتواها. في كوستاريكا الفاتورة

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