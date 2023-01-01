الحل الكامل للامتثال لتسجيل ساعات العمل. أداة تتيح لك إدارة التحكم بالوقت بنقرة زر واحدة. يتضمن Evertime أيضًا مجموعة من الميزات الإضافية التي سيشعر موظفيك براحة أكبر معها.

الموقع الإلكتروني: evertime.es

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