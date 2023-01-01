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Semana

Semana

semana.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Semana على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعد مجلة Semana أهم وسيلة تحليل رقمية للأخبار الكولومبية والعالمية، مع تحديثات دائمة حول تطور الأحداث اليومية الرئيسية. ويحتوي أيضًا على تقارير وعروض خاصة للوسائط المتعددة وتركيز قوي على التحقيق. احصل على أفضل محتوى صحفي على هاتفك الخلوي.

الموقع الإلكتروني: semana.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Semana. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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