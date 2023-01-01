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Globoplay

Globoplay

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الموقع الإلكتروني: globo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Globoplay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد أفضل مقاطع الفيديو الترفيهية والرياضة الحية والصحافة والمزيد متى وأينما تريد.

الموقع الإلكتروني: globo.com

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