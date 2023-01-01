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ge.globo

ge.globo

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الموقع الإلكتروني: globo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ge.globo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ستجد في ge.globo أفضل تغطية لكرة القدم والرياضات الأخرى في البرازيل وحول العالم: الأخبار ومقاطع الفيديو والجداول وجداول الأعمال وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: globo.com

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