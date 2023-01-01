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G1

G1

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

آخر الأخبار من البرازيل والعالم، حول السياسة والاقتصاد والتوظيف والتعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والعلوم والثقافة والسيارات. مقاطع فيديو من البرامج الإخبارية TV Globo وGloboNews.

الموقع الإلكتروني: globo.com

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