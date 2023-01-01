Lidl Portugal

ستجد في Lidl منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار. تحقق من العروض الترويجية والأخبار الأسبوعية حول الأدوات والبستنة والوصفات وغير ذلك الكثير. Lidl Stiftung & Co. KG هي سلسلة متاجر تجزئة دولية ألمانية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl.pt

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