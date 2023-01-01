WebCatalog
GagaOOLala

GagaOOLala

gagaoolala.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GagaOOLala على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكبر منصة LGBTQ+ OTT في العالم مع المكتبة الأكثر شمولاً للأفلام المرخصة والشورتات والمسلسلات ودراما BL والعروض المتنوعة والمحتوى الأصلي - - مترجمة بلغات متعددة وبدقة عالية وبدون إعلانات. مثلي الجنس، مثليه أو غريب الأطوار، تعال إلى GagaOOLala وابحث عن قصصك الخاصة.

الموقع الإلكتروني: gagaoolala.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GagaOOLala. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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