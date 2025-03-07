帮助台软件 - 最热门应用 - 美国

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帮助台软件是一种旨在组织、管理和响应来自内部和外部来源的服务相关请求的工具。客户查询可以通过各种渠道提交，例如电子邮件、电话或社交媒体。客户服务团队利用这些工具来简化支持流程并深入了解所有通信平台上的客户参与度。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc.的产品）可帮助企业使用现代和直观的软件来毫不费力地为客户提供客户支持。 Freshdesk将请求通过电子邮件，网络，电话，聊天，消息传递和社交请求转换为门票，并跨渠道统一票务分辨率。此外，强大的自动化和AI功能（例如自动化门票分配，优先考虑机票，代理协助，甚至发送罐头响应），有助于简化支持流程。 Freshdesk还可以增强团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测性支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供了发展业务所需的见解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk可以通过电话，电子邮件，实时聊天，SMS文本，社交媒体等来帮助企业管理客户沟通。它还可以帮助您根据其部门或团队将呼叫分配给代理商，自动向客户熟悉的代理商路由电话，并使您能够保持服务的一致性以建立有意义的客户关系。用Zoho Desk将您的客户服务号码连接起来，并在应用程序中拨打/接收电话。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一个独一无二的客户服务平台，专为电子商务企业而设计，可在每个增长阶段提供轻松的客户服务。 Gorgias使用尖端的自动化和AI功能，彻底改变了在线存储如何通过Omnichannel支持，CHAT，宏，规则，支持性能和收入统计数据来简化客户之旅。 Gorgias目前在电子商务领域为13,000多家商人提供服务，包括史蒂夫·麦登（Steve Madden），格洛西尔（Glossier），布鲁玛特（Brümate）和Tushy。戈尔吉亚斯（Gorgias）很荣幸能成为一家认证的B公司，并且是可持续和公平工作场所实践的领导者。
Help Scout
helpscout.com
帮助侦察兵是考虑到您的客户设计的。提供电子邮件和实时聊天，并具有个人风格，并在客户需要的地方正确提供帮助内容。 客户体验很简单，培训人员毫无痛苦，但是帮助Scout仍然具有您提供大规模支持所需的所有强大功能。凭借最佳的课堂报告，集成的知识库，50多个集成和强大的API，可以帮助您的团队专注于真正重要的事情：您的客户。 在140多个国家 /地区，包括Buffer，Grubhub，Angellist和Timbuk2的140个国家 /地区的12,000多个客户信任Help Scout。
Atera
atera.com
ATERA的AI驱动的IT管理平台使企业IT团队和托管服务提供商（MSP）能够在任何规模上实现整个组织的卓越运营。在单个直观的仪表板中，管理您的整个IT操作（从远程监视和管理（RMM），Helpdesk以及票务以及修补和自动化）。简化您的运营，对IT进行实时监督，并提高组织整个组织的日常生产力。使用数十种策划的安全，备份和恢复，网络监控等等的策划一流的解决方案，以端到端自定义您的IT环境。发现AI如何帮助您创建无与伦比的IT效率。免费尝试ATERA 30天或预订演示：www.atera.com
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的业务通信平台与Voice，SMS，电子邮件和WhatsApp的潜在客户和客户联系。具有100多个集成和AI魔术的自动化工作流程，并观察您的业务在自动驾驶仪上发展。 JustCall在全球6,000多家企业的信任下，为面向客户的团队提供了完美的客户互动。 最重要的功能要注意： *入站和出站电话 *发送并接收短信和MMS *销售拨号器（自动，预测和电源拨号器） * SMS工作流程 *短信机器人 *多级IVR *实时代理协助 * AI驱动的短信 * AI教练 *情感分析 * AI通话评分 *实时通话监视 *共享WhatsApp收件箱 *自动呼叫分布（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多个国家 /地区的商务电话号码
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个世界领先的项目管理平台，旨在为组织自由计划，跟踪，管理和交付各种复杂项目。 全球有20,000多家企业和6,000个机构信任。该团队通过提供市场上最先进的产品管理平台来不断与客户合作。 无论您是公司所有者，团队负责人，项目经理还是个人贡献者，团队合作都可以为您提供所有无缝管理日常活动的工具。该应用程序提供了与同事在项目上合作的功能，保持工作流程的整体视图，管理任务，跟踪资源，日志时间以及最重要的是，按时交付项目。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一一款围绕人而不是门票构建的客户服务软件。 人工智能正在彻底改变我们的工作和沟通方式。消费者对品牌如何认知和对待他们的期望从未如此之高。与此同时，品牌面临着用更少的资源做更多的事情的压力，必须平衡人工智能和自动化省钱之间的紧张关系，同时仍然为消费者提供世界一流的体验。正确的体验可以创造联系、忠诚度和客户终身价值。 基于票据构建的客户服务软件无法解决这种紧张局势。依赖票务软件的品牌在这种新经济中正在失败。臃肿的技术堆栈。重复的门票。消费者重复和沮丧。特工们笨手笨脚、心慌意乱。两次糟糕的服务经历将导致终身失去客户。 很高兴以不同的方式应用人工智能，帮助商业品牌大规模提供完全个性化的礼宾级客户服务。有了 Gladly，消费者可以在需要时自助，客户服务代理也可以成为超级英雄，从而提高效率和生产力。 Gladly 中的每一次对话都始于对客户的实时了解——他们是谁、他们的偏好、他们与品牌的对话和购买历史、在一个地方的每一次互动。通过原生内置的每个渠道（语音、电子邮件、短信、聊天、社交消息、自助服务），品牌可以与客户建立一个终生对话流。 Gladly 的客户是世界上最受欢迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。这些品牌和数百个品牌利用 Gladly 通过深厚的联系建立终身忠诚的客户。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件是完全可定制的，这使得它看起来和感觉起来就像您网站的自然组成部分。在获得潜在客户方面最强大的功能之一是自动问候，它允许您在访客联系支持团队之前向他们提供帮助。自动聊天邀请还可以根据客户的行为进行定制，从而改善客户对品牌的整体体验。通过 LiveChat，客户支持团队可以同时运行多个聊天会话。客服人员可以在客户点击“发送”按钮之前先睹为快，查看客户正在输入的内容，并使用预设回复，这有助于他们减少平均处理时间并取悦客户。为了使服务友好且个性化，客服人员可以在对话期间使用侧边栏中显示的客户详细信息。它提供了对客户最重要数据的急需洞察。代理可以标记每个聊天会话，这使他们能够在以后发现热门询问并改进他们的产品或服务。借助 LiveChat 的高级报告功能，支持和销售团队可以跟踪他们的绩效、发现改进、提高生产力，从而赢得满意的客户并享受更多销售。 LiveChat 有助于管理客户消息、自动化工作流程以及团队内协作。它支持聊天机器人，让品牌无需编码即可构建和启动对话式聊天机器人，并在客户服务方面脱颖而出。它还提供了一个自我知识库，可实现快速、轻松的自助服务。 LiveChat 提供 200 多个强大的集成，使企业能够扩展其现有工具的价值。它与流行的 CRM 解决方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、电子商务服务（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及消息应用程序（例如 WhatsApp 和 Facebook）无缝集成 - 允许同步客户数据并轻松地在一个地方保持通信。它支持支付服务，例如 PayPal 或 Stripe，允许客户直接通过聊天进行订单和付款。它与 Mailchimp 等电子邮件服务配合使用，帮助在聊天后收集和培养潜在客户。还有更多集成可以支持企业提供卓越的客户服务并促进销售。 LiveChat 团队随时准备提供 24/7/365 的协助。 LiveChat 的支持英雄通过快速响应问题、解决问题和提供解决方案来提供最佳的客户服务体验。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。 使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - 人工智能聊天机器人软件和脚本化聊天机器人构建器 - 知识库软件 - 水滴活动软件 - 客户关系管理软件 - 实时翻译（像当地人一样用客户的语言说话） - MagicType（查看客户实时输入的内容） - 屏幕共享（无需额外插件） - 多种集成（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 许多其他功能
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Capacity
capacity.com
每个公司都有需要支持的客户和员工。随着需求的增加，需要关注的票证、电子邮件和电话也随之增加，从而形成重复、昂贵且痛苦的支持流程，让客户等待，团队不堪重负。 Capacity 是一个支持自动化平台，它使用实用的生成式人工智能来转移票证、电子邮件和电话，以便您的团队可以尽最大努力工作。我们为全球 2,000 多家公司提供自助服务、座席协助以及营销活动和工作流程解决方案。 如今，Capacity 在单一平台上实现了聊天、短信、语音、网络、电子邮件、帮助台等方面的自动化支持，由 Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和 Textel 的技术和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 于 2017 年创立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我们自豪地将总部设在圣路易斯。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是领先的CRM解决方案，该解决方案在行业领先的开源核心上进行了架构。超过300,000家公司信任其核心销售，营销和支持功能。 Vtiger一直被顶级评论网站始终被认为是CRM领域的领导者。 借助新的Vtiger Cloud CRM V9，公司可以以一小部分成本访问AI/ML驱动的企业级CRM功能。使您的团队能够在Vtiger的整个客户购买旅程中提供出色的客户体验。注册无义务15天的自由试验，以测试平台。 Vtiger的使命是构建软件，该软件为中小型企业的面向客户团队提供了与客户建立富有成果和持久关系的能力。 Vtiger CRM在一个地方为您提供了360度的所有客户信息，并通过实时操作和对话见解来帮助您优化销售，支持和营销接触点。 Vtiger CRM可帮助团队在整个客户生命周期中创造令人愉快的体验 - AI驱动的CRM和强大的自动化工具可帮助销售团队专注于合适的交易并实现增长。 借助Vtiger，请获得统一的CRM打破孤岛，并在同一页面上以单一的真实来源获得营销，销售和支持。 通过多个渠道与客户互动来提供卓越的客户体验和支持。 使用Android和iOS的移动应用程序来管理您的工作。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
Groove
groovehq.com
Groove – 他们致力于重塑客户服务，使其变得更好。他们相信优秀软件的变革力量，旨在应对低效支持运营的挑战。 Groove 旨在成为不良客户服务的解药，为小型企业提供直观的工作流程、简化的沟通以及旨在提供卓越体验的一套功能。 告别笨重的界面和低效的流程——使用 Groove，用户将发现一个优先考虑简单性和有效性的平台。他们的使命很明确：为企业提供在以客户为中心的世界中蓬勃发展所需的工具。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您的所有共享邮箱都可以在一个中心位置使用，以便您的组织获得对所有团队电子邮件的透明度和洞察力。对于每一位团队成员。在办公室、家里或远程团队。此外，Helpmonks 与每个电子邮件提供商合作，因此您可以继续使用您已经了解和使用的工具。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同类首个客户服务 CRM 平台，旨在通过优化整个客户服务旅程中的体验来管理高支持量。 Kustomer 通过自助服务实现 40% 的交互自动化，通过智能路由解决首次联系问题，并推动客户和客服人员之间的全渠道体验，从而帮助品牌快速解决所有数字渠道上的对话。我们的开放式 CRM 平台通过充当单一事实记录、管理和关联数据来驱动可扩展业务的智能流程，从而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整个平台中嵌入人工智能，以消除重复性任务、转移简单问题并提供令客户满意的支持体验。如今，Kustomer 已成为一些领先客户服务品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 总部位于纽约，由连续创业者 Brad Birnbaum 和 Jeremy Suriel 于 2015 年创立，已筹集超过 1.74 亿美元的风险投资，并得到了领先风险投资公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks是一项全球技术服务，它连接了数百万的技术决策者，因此他们每天都可以成功地工作。它可以帮助人们发现，采用和管理最新技术，以更快地解决问题并使他们的工作更轻松。 Spiceworks赋予个人使用技术来改善其组织，社区和世界。 Spiceworks屡获殊荣的免费工具和应用程序（例如Cloud Help Desk）受到全球280,000多个组织的信任。关于Spiceworks的基于云的服务最好的部分是，无需购买，设置或维护服务器，并且可以免费提供。 用户还可以与Spiceworks社区中的同龄人建立联系。与其他IT网站不同，Spiceworks不仅提供了对技术问题的答案。该社区建立在其中每个人之间真正联系的坚实基础上，包括支持它们的品牌和供应商。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 使客户能够简化复杂的社交营销操作，以建立和保护他们的品牌。 Khoros Marketing 为客户提供： * 社交营销：在易于配置且适应性强的平台中协调、管理、参与和衡量综合社交活动。 * 情报：基于跨公共社交渠道的实时、无限制搜索，通过强大且易于访问的见解，保持市场、竞争对手和受众的领先地位。 * Vault：通过访问和凭证管理在您的社交足迹中保护您的品牌。 * 体验：通过社交 UGC 的力量激发受众参与您的数字资产。 * 主要优势包括： 扩展您的互动：将您的所有团队、渠道和内容整合到一个平台中，以管理集成的社交活动。 * 保护您的品牌：对帐户访问、内容审批和团队的集中可见性和控制意味着大规模保护品牌资产。 * 衡量重要事项：通过可配置的仪表板和数据导出，将您的社交绩效转化为对您的业务重要的指标。 * 危机管理：通过使用实时数据和自定义通知了解危机何时出现以及如何以及何时参与，从而掌控任何危机。 * 竞争情报：制定竞争基准并跟踪竞争对手的活动，以确保有意义的品牌差异化。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC 提供完整的 CRM 平台，价格极具竞争力，其业务应用程序涵盖营销自动化、销售人员自动化、服务管理、可扩展平台和行业 CRM 解决方案等。 CloudCC 提供 SaaS 和 PaaS，以便您可以找到我们可以为您提供的 CRM 解决方案。
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk 是一款帮助中心软件，具有多个支持渠道：知识库、共享电子邮件收件箱/票务系统、HelpWidget、聊天。它有助于管理传入请求、入职以及与客户的沟通。 - 可定制的帮助中心，包含自助服务文章和常见问题解答； - HelpWidget具有自动回复功能，以减少传入请求的数量； - 共享电子邮件收件箱/票务系统，以便正确、及时地解决客户问题； - 为您的代理提供预设响应/宏； - SLA、部门和代理角色以及路由。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS软件的领先提供商，旨在创建更聪明的员工和更快乐的客户。借助一套全面的工具，包括培训制造商，知识库，测验制造商，调查制造商，CRM等，促进组织使组织增强学习，简化支持和推动客户满意度。 致力于执行100年客户喜悦的任务，Proprofs为150多个国家 /地区的1500万用户提供服务。 Proprofs产品包括： - 培训制造商 - 测验制造商 - 调查制造商 - Qualaroo Insights - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel弹出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 许多财富500强公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及来自凤凰城，哈佛大学和耶鲁大学等领先的教育学院的用户都使用了智能工具。 该网站以70多种语言托管了超过一百万个内容。这是一个领先的在线培训和评估平台，拥有世界上最大的专业测试和测验库。
Pylon
usepylon.com
Pylon 是现代企业的客户运营平台，可帮助 Deel、Hightouch、Merge、Clay 和 Monte Carlo Data 等快速发展的公司扩大客户运营规模。 Pylon 帮助公司在共享 Slack 或 Microsoft Teams 渠道、电子邮件、应用内聊天和 Slack 社区中管理客户。 Pylon 自动跟踪您与客户交谈的所有地方的客户问题，提供一个统一的位置来查看、响应、运行工作流程并收集客户请求的分析。创建视图、自定义字段、触发器、分配策略等。使用 AI 自动标记对话、将客户 Slack 对话同步到 CRM、跨渠道发送产品更新并查看参与度。 Pylon 受到越来越多客户的信赖，可帮助在客户支持和客户成功方面扩展 CX 运营。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用户友好的对话平台，可自动进行对话，无需编码。通过连接服务渠道、集成软件并使用人工智能聊天机器人开始自动化客户服务来减少您的工作量。聊天机器人可确保您在客户旅程的每一步中 24/7 全天候为客户服务。
JustReply
justreply.ai
JustReply 是一款人工智能驱动的客户支持工具，允许早期公司与大规模用户进行有意义的支持对话。
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk 是一个适用于小型企业和企业客户的在线票务系统。它提供易于使用的功能和直观的用户界面，旨在简化您团队的工作。 HelpDesk 允许您在一处管理来自客户的所有消息。您可以使用标签、票证分配和私人消息来更精确地解决客户的问题。这是一个简单但功能强大的解决方案，可以提高团队的生产力并节省代理的时间。 HelpDesk 为您提供一份包含所有功能的透明定价计划。
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款实用的帮助台软件，可为来自电子邮件、网络、电话和社交媒体的客户请求提供多渠道支持。 HappyFox 与会计、客户反馈、CRM、商务等业务应用程序集成。该应用程序的 iOS、Android 和 Windows 版本可通过智能手机和平板电脑提供支持。社区论坛和知识库帮助客户提供即时支持并相互联系。
Plumsail
plumsail.com
自动化您的日常工作。我们提供全面的工具，用于生成文档和 Web 表单、处理请求以及增强 Microsoft 365 和 SharePoint 平台。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的软件解决方案，可管理整个售后客户体验，从而实现收入增长、减少客户流失并提高客户满意度。 TeamSupport 的主动式客户服务软件套件使您能够通过真正了解客户是谁、有效地支持他们并与他们一起成长来确定客户的优先级。 TeamSupport 的系统可帮助提高客户满意度，从而为您的企业带来更多收入。 TeamSupport 的客户服务软件包括： - 支持：屡获殊荣的门票管理系统 - 消息传递和实时聊天：实时数字对话 - 成功：改善客户关系以取得成功 - 见解：客户数据和分析
Zammad
zammad.com
几分钟内开始，多年成为赢家 探索 Zammad 票务系统 这是那些日子之一吗？到处都是便利贴，电话铃声却不停地响？ Zammad 是未来的帮助台软件，可帮助您在混乱中找到结构。连接所有沟通渠道、轻松授予用户权限并接收有用的报告。一切尽在掌握之中 – 让您的客户为您着迷。立即探索 Zammad 票务系统！
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
Acquire
acquire.io
Acquire 为企业团队提供了创造最佳客户体验所需的数字工具。凭借安全协同浏览、人工智能聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，Acquire 使团队能够跨所有渠道主动实时解决复杂的销售、服务和支持问题。通过 Acquire，企业可以持续吸引客户，同时最大限度地减少解决时间和冗余。 Acquire 灵活且可扩展的软件套件可满足任何企业在任何设备上的客户服务、销售和支持需求。 Acquire 总部位于旧金山。该公司的客户遍布全球，包括多个财富 500 强品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等团体的支持。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一个集成业务应用程序的云平台，专为各种类型和规模的公司而设计。它允许您使用 Apptivo 的应用程序管理几乎所有业务任务，从销售和营销到计费和支持，以及其间的一切。 Apptivo 没有按应用程序定价；每个用户每月仅需 10 美元即可访问整个平台。无论您将 Apptivo 用于单个应用程序还是管理整个业务，它都将为组织带来难以置信的价值。 其应用涵盖了整个客户生命周期： * 营销：创建有针对性的联系人列表、构建和发送电子邮件活动以及跟踪分析。 * 销售：完整的 CRM 功能，具有强大的联系人管理、销售渠道、自动化和报告功能。 * 帮助台：功能强大的票务系统，具有电子邮件集成、门户网站和时间跟踪功能。 * 项目管理：通过甘特图管理项目进度，跟踪时间和里程碑，并为所花费的精力开具发票。 * 现场服务：工单分配和调度、移动照片、时间和材料采集以及计费。 * 报价和计费：建立专业报价并通过集成的计费和定期发票功能通过电子邮件发送给您的客户。 * 订单管理：将报价转化为订单，跟踪库存和发货，并向客户收取产品费用。 * 采购和供应链：管理供应商、跟踪采购订单和发票以及管理库存。 Apptivo 被来自全球 193 个国家的数十万家企业使用，可以容纳高达数十亿美元的企业的独立顾问。 Apptivo 的灵活性是其三大优势之一：可负担性、灵活性和功能。它以单一价格提供整套业务应用程序，在一系列广泛的应用程序中提供了丰富而强大的功能，这些应用程序提供了无与伦比的功能，具有一流的配置功能，使系统能够灵活地适应任何类型的业务。商业。
Creatio
creatio.com
Creatio 是一家无代码平台的全球供应商，旨在以最大的自由度实现工作流程和 CRM 的自动化。每天，成千上万的客户在 100 个国家/地区的平台上启动数百万个工作流程。对客户和合作伙伴的真诚关怀是 Creatio DNA 的重要组成部分。 Creatio 产品包括无代码平台 (Studio Creatio)、CRM 应用程序（营销、销售和服务）、20 个垂直行业的行业工作流程和市场附加组件。他们帮助客户实现工作流程数字化，增强客户和员工体验，并提高商业和运营团队的效率。 Creatio 在多份 Gartner 和 Forrester 报告中被公认为领导者和杰出表现者。 Creatio 产品在点对点门户网站上获得了终端用户的好评。 他们的客户享有拥有自动化的自由。自由是通过无限的定制、无需一行代码即可构建应用程序的能力以及大量即用型模板和连接器来提供的。他们的平台使知识工作者能够使用无代码构建应用程序，同时提高组织能力。 他们相信真正的护理。他们与客户和合作伙伴建立真诚的关系，先伸出援手，然后思考业务，透明、公开地沟通，倾听、调整和创造价值。 Creatio 是一家美国公司，总部位于马萨诸塞州波士顿。他们在 25 个国家/地区的 6 个办事处和当地办事处拥有 700 多名员工。 Creatio 与一些世界上最成功的组织建立了长期合作关系，包括 AMD、拜耳、卡夫亨氏、伟世通、法国兴业银行、法国巴黎银行等。 Creatio 与 700 家 GSI 和本地集成商合作。 他们的文化是对客户和合作伙伴的真诚关怀、热情、加倍努力和保持积极态度。
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能够提供应有的客户服务。 Dixa 帮助客户服务领导者为客户和团队创造轻松的体验，从而提高忠诚度。 Dixa 为团队提供了所有对话的统一视图，为客户提供了通过其首选渠道进行联系的便利，并为领导者提供了持续改进服务体验的见解。 Dixa 的对话式客户服务平台将强大的人工智能与人性化相结合，提供高度个性化的服务体验，并随着您的业务增长而扩展。团队及其客户受益于更高的满意度，而自动化有助于提高服务效率和有效性，最终带来真正的商业价值。 Dixa 专门的客户成功团队可确保您快速启动和运行，并与您合作，实现 Dixa 所说的“客户友谊”。 Dixa 每年支持超过 3000 万次对话，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等领先品牌的信赖。请访问 dixa.com 了解更多信息。 凭借客户识别功能，Dixa 可以在客户联系时立即了解他们。 Dixa 通过在时间轴中显示每个客户与您的企业的对话历史记录以及即时的订单历史记录来实现这一点。这确保团队拥有更快地解决客户询问所需的信息，同时提供更个性化的支持。 灵活的定价和全球可扩展性使您只需为所需的内容付费，并且无需额外的成本或精力即可扩大或缩小规模。 所有对话类型（电话、电子邮件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入队列中并自动路由到适当的代理，同时对话数据被转换为实时分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回拨、点击通话、通话录音、自动化、快速响应、可定制的聊天小部件、实时和历史报告以及高级路由。 Dixa 的用户友好界面和简单的设置旨在增强代理体验，让团队能够专注于客户而不是软件。 Dixa 专为世界各地的入站呼叫中心、多渠道联络中心和小型企业而设计，为座席提供提供卓越客户服务的工具，从而增强品牌与客户之间的联系。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款现代帮助台软件，可简化客户服务。它功能强大、可定制且经济实惠，使公司能够简化支持操作并提高客户满意度。由 Syncfusion 为您提供，Syncfusion 是一家软件组件和框架提供商，凭借其产品的实力和支持这些产品的支持服务的质量而享有盛誉。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个简单但功能强大的团队收件箱。它是根据电子邮件客户端的熟悉程度构建的，因此对于任何习惯于通过电子邮件处理客户消息的团队来说，它都可以轻松设置和使用。当您花费一半的时间阅读电子邮件，而另一半的时间在平台之间切换以向您的团队告知所述电子邮件时，很难提高工作效率。您需要一个应用程序来帮助您更快地行动并使所有事情和每个人都在同一页面上。这是循环。它简化了您收到的所有工作通信并将其组织到一个收件箱中，并为您和您的团队提供了订单、控制和焦点。借助 Loop，不会错过任何消息，您的团队可以分配所有权、讨论客户电子邮件、交换文件、自动化工作流程以及轻松管理共享收件箱。为什么不今天尝试一下呢？
Infoset
infoset.app
Infoset是领先的云全渠道支持和销售平台。借助Infoset，您可以轻松管理所有支持和销售渠道，例如传入/发出呼叫（云呼叫中心，云总机），电子邮件，实时聊天，聊天机器人，来自单个平台的社交媒体。
Usedesk
usedesk.com
Usedesk 是一个客户支持平台，用于自动化、分析和提升客户服务，有助于提高客户的忠诚度。 1. 在一个窗口中处理有关您公司的所有请求、评论和提及。无需在通讯工具、聊天、社交网络、电子邮件、应用程序、评论网站和论坛之间跳转。一切都存储在一个地方。 2. 高速支持自动化日常工作：模板、触发器和自动回复。保存聊天记录并自动回答常见问题，以将更多时间花在非标准情况和问题上。 3.分析：部门、代理、期间的工作。选择条件并在方便的表格中分析结果。每个员工的响应速度、处理的请求数量以及客户的满意度现在都一目了然，只需在“报告”部分中单击一下即可。我们知道客户服务可能具有多大的挑战性，并尽最大努力成为一个成熟且友好的客户服务，而不是一个没有灵魂的系统： - 在线下和在线分享我们的知识：在网络研讨会、聚会和会议上。 - 培养最优秀的客户服务经理。 - 并随时为您提供帮助:)