Платформи віртуальних подій - Найпопулярніші застосунки

Haia

haia.live

Ти маєш рацію. Є декілька чудових рішень для відеоконференцій, для подій – думає Haia. Найбільшою проблемою в онлайн-подіях і змішаних заходах є залучення відвідувачів, що призводить до поганої взаємодії з користувачем – важко орієнтуватися або брати участь у події. Жодна платформа для подій ще не о...