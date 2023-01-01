Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Webex Events» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events blends flexibility with ease of use so organizers can host engaging events that support their goals, no matter the type of event or organization. Learn more at socio.events

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Вебсайт: socio.events

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