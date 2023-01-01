WebCatalog

Odoo

Odoo

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: odoo.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Odoo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.

Вебсайт: odoo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Odoo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

DEAR

DEAR

dearsystems.com

Splendid Accounts

Splendid Accounts

splendidaccounts.com

Munim

Munim

themunim.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

GitLab

GitLab

gitlab.com

BQE Core

BQE Core

bqecore.com

ManageMore

ManageMore

managemore.com

Alegra

Alegra

alegra.com

Canopy

Canopy

canopytax.com

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

Hisab

Hisab

hisab.co

Osmos Sales CRM

Osmos Sales CRM

osmoscloud.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності