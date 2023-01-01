ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію та проводять віртуальні події та події безпосередньо на власному веб-сайті за допомогою білого програмного забезпечення ViewStub. Ми також пропонуємо безкоштовний ринок подій, де ви можете монетизувати, транслювати та проводити події по всьому світу. ViewStub — це ідеальне рішення для бізнес-конференцій, спортивних подій, музичних фестивалів, концертів, а також для тих, хто бажає перевести свої події на гібридний підхід. Все ще шукаєте традиційне рішення? ViewStub пропонує рішення для особистого продажу квитків на події, а також суто віртуальні варіанти.

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Вебсайт: viewstub.com

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