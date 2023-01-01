WebCatalog Desktop для Mac
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Оптимізуйте робочі процеси за допомогою десктопних застосунків і просторів
Забудьте про роздратування від плутанини у безлічі вкладок браузера! WebCatalog Desktop дозволяє легко перетворити ваші улюблені вебзастосунки на прості й зручні десктопні програми, які допоможуть вам оптимізувати робочий процес і підвищити продуктивність. Насолоджуйтесь можливістю не відволікатися на незручні дрібниці та зосередитися на найважливішому.
Крім того, WebCatalog Desktop дозволяє керувати, організовувати й групувати кілька облікових записів і програм за допомогою просторів — без потреби перемикатися між браузерами, щоб увійти в усі акаунти.
Захист конфіденційності
Запуск вебсайтів у ізольованих середовищах і захист від міжсайтових трекерів.
Вхід у декілька акаунтів
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Простори
Керуйте багатьма акаунтами й застосунками та впорядковуйте їх за допомогою просторів
Хмарне резервне копіювання та синхронізація
Синхронізуйте застосунки, ігри, простори й налаштування на всіх своїх комп'ютерах.
Застосунки у рядку меню (області сповіщень)
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Системна інтеграція
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Блокування застосунків
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокування реклами й трекерів
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Користувацькі застосунки
Відкрийте для себе тисячі застосунків з нашого каталогу або перетворюйте будь-які вебсайти на користувацькі застосунки.