WebCatalog Desktop для Mac

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Також доступно на Windows та Linux

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Оптимізуйте робочі процеси за допомогою десктопних застосунків і просторів

Забудьте про роздратування від плутанини у безлічі вкладок браузера! WebCatalog Desktop дозволяє легко перетворити ваші улюблені вебзастосунки на прості й зручні десктопні програми, які допоможуть вам оптимізувати робочий процес і підвищити продуктивність. Насолоджуйтесь можливістю не відволікатися на незручні дрібниці та зосередитися на найважливішому.

Крім того, WebCatalog Desktop дозволяє керувати, організовувати й групувати кілька облікових записів і програм за допомогою просторів — без потреби перемикатися між браузерами, щоб увійти в усі акаунти.

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