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Bizzabo

Bizzabo

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: bizzabo.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.

Категорії:

Business
Платформи управління подіями
Програмне забезпечення для маркетингу заходів
Платформи віртуальних подій
Мережеве спілкування та пошук партнерів
Програмне забезпечення для реєстрації подій і продажу квитків
Мобільні програми для проведення подій

Вебсайт: bizzabo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bizzabo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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monday.com

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Odoo

odoo.com

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RingCentral

ringcentral.com

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Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

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Webex Events

Webex Events

socio.events

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Notified

Notified

notified.com

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