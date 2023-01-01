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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «inwink» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

inwink is the BtoB marketing SaaS platform that enables companies to showcase their brands and engage their audiences through: - in-person, online, and hybrid events ; - always-on online communities on dedicated websites ; - centralized, highly-secured data, strictly partitioned by customer. - a native mobile application dedicated to your event or community. A pioneer in event management technology since 2015, inwink today is a comprehensive, 360° BtoB marketing solution, adopted by more than 180 enterprises, businesses, and organizations. The inwink platform is widely recognized for its functional power and flexibility, scalability and security. More on www.inwink.com/en/

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Вебсайт: inwink.com

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