Гнучкість

Забагато вкладок? Кожен простір працює як розумний браузер, дозволяючи запускати та впорядковувати багато вебзастосунків в одному місці та легко перемикатися між ними за допомогою комбінацій клавіш. Це оптимізує ваш робочий процес і дозволяє легко знаходити те, що вам потрібно.

Крім того, будь-який простір можна встановити як поштовий клієнт або застосунок календаря за замовчуванням — він працює з популярними сервісами електронної пошти та календарів, такими як Gmail, Google Calendar, Outlook, Fastmail та іншими.