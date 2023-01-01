WebCatalog + Простори
Керуйте багатьма акаунтами й застосунками та впорядковуйте їх за допомогою просторів
Вхід у декілька акаунтів
Простори підтримують широкий спектр ділових та особистих вебсервісів.
Кожен сервіс можна додавати в один простір кілька разів. Простір — це ідеальний інструмент для одночасного керування багатьма діловими та особистими акаунтами. Наприклад, ви можете використовувати п'ять різних акаунтів Gmail або Slack одночасно в одному просторі.
Гнучкість
Забагато вкладок? Кожен простір працює як розумний браузер, дозволяючи запускати та впорядковувати багато вебзастосунків в одному місці та легко перемикатися між ними за допомогою комбінацій клавіш. Це оптимізує ваш робочий процес і дозволяє легко знаходити те, що вам потрібно.
Крім того, будь-який простір можна встановити як поштовий клієнт або застосунок календаря за замовчуванням — він працює з популярними сервісами електронної пошти та календарів, такими як Gmail, Google Calendar, Outlook, Fastmail та іншими.
Захист конфіденційності
Простори дозволяють блокувати й захищати свої акаунти за допомогою пароля або Touch ID. Крім того, кожен з ваших сервісів та акаунтів у просторах за замовчуванням запускається в ізольованому середовищі, що забезпечує захист від міжсайтових трекерів.
Налаштування
Простори дозволяють вам налаштувати все, зокрема іконки та кольори, планування сповіщень, блокування реклами й трекерів, темну тему і багато іншого.