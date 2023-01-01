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MeetingHand is an online registration & abstract management software suitable for in-person, virtual & hybrid events, with an ambition to ease the struggles of event organizers and provide a seamless experience for their attendees.

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Вебсайт: meetinghand.com

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