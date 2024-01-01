Meetaway — це платформа для віртуальних подій, яка дозволяє організаторам подій легко та просто об’єднувати аудиторію, налагоджувати зв’язки та будувати значущі стосунки. Meetaway допомагає вашим відвідувачам познайомитися з людьми, яких вони хочуть зустріти. Під час організації події організатори можуть встановити відповідні критерії, які відображатимуть цілі вашої події та аудиторію, а учасники також можуть повідомити Meetaway, з ким конкретно вони хочуть зустрітися (або вони хочуть уникнути). Meetaway збирає цю інформацію, підбирає найкращі відповідники та автоматично чергує учасників для серії бесід 1:1. Взаємодія з користувачем є лінійною та бездоганною, а процес налаштування інтуїтивно зрозумілий та простий. За допомогою Meetaway ви можете проводити автономні мережеві заходи або включати їх як частину більшої віртуальної події чи конференції. Учасники віддають перевагу нетворкінгу на Meetaway, ніж особистому спілкуванню – приходьте і дізнайтеся чому!

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Вебсайт: meetaway.com

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