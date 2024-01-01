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Meetaway

Meetaway

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Вебсайт: meetaway.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Meetaway — це платформа для віртуальних подій, яка дозволяє організаторам подій легко та просто об’єднувати аудиторію, налагоджувати зв’язки та будувати значущі стосунки. Meetaway допомагає вашим відвідувачам познайомитися з людьми, яких вони хочуть зустріти. Під час організації події організатори можуть встановити відповідні критерії, які відображатимуть цілі вашої події та аудиторію, а учасники також можуть повідомити Meetaway, з ким конкретно вони хочуть зустрітися (або вони хочуть уникнути). Meetaway збирає цю інформацію, підбирає найкращі відповідники та автоматично чергує учасників для серії бесід 1:1. Взаємодія з користувачем є лінійною та бездоганною, а процес налаштування інтуїтивно зрозумілий та простий. За допомогою Meetaway ви можете проводити автономні мережеві заходи або включати їх як частину більшої віртуальної події чи конференції. Учасники віддають перевагу нетворкінгу на Meetaway, ніж особистому спілкуванню – приходьте і дізнайтеся чому!

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: meetaway.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Meetaway». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Whova

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ON24

ON24

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Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

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HeySummit

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The Ticketing

theticketing.co

Eventify

Eventify

eventify.io

LineUpr

LineUpr

lineupr.com

Brella

Brella

brella.io

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

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Worksup

worksup.com

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