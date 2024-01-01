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Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

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Вебсайт: dealroomevents.com

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Ми робимо комплекс простим. Deal Room — це ваша проста універсальна платформа для керування подіями для особистих, віртуальних і гібридних заходів. Просто організуйте. Просто налаштуйте. Просто мережа. - Найкращий досвід роботи в мережі з широкими функціональними можливостями - Вбудовані функції та інтеграції - Рішення для віртуальних, гібридних і особистих подій і управління успіхом. Просто організовуйте події за допомогою комплексних функцій Deal Room. -Зустрічі 1-на-1, залучення учасників за допомогою попереднього бронювання, ефективна мережа -Необмежена кількість паралельних сесій, круглих столів, кімнат для сеансів -Захоплення потенційних клієнтів за допомогою комплексного інструменту аналітики -Інтеграція з платформами Ticketing, Streaming і Studio -Реальна підтримка клієнтів зі спеціальними спеціалістами Команда успішного проведення заходу – віртуальна виставкова зона для спонсорів і експонентів Ми надаємо організаторам заходу мережевий інструмент для підвищення продуктивності відвідувачів і покращення враження від заходу. На платформі Deal Room учасники події мають доступ до профілів один одного, щоб налагоджувати контакти та зустрічатися. Експоненти можуть запрошувати учасників до своїх стендів і керувати зустрічами. Ця функція також допомагає їм керувати своєю робочою силою відповідно до запланованих зустрічей. Відвідайте https://www.dealroomevents.com/ для отримання додаткової інформації. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

Категорії:

Business
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: dealroomevents.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Deal Room Events Participant». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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