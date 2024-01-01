Events Wallet

EventsWallet — це інноваційна платформа SaaS для особистих, віртуальних і гібридних подій. Платформа дозволяє організаторам проводити виставки та конференції з ефективними показниками рентабельності інвестицій, залучаючи аудиторію за допомогою простих у користуванні інструментів керування подіями та спілкування в Інтернеті та додатках. Створюйте необмежену кількість прямих трансляцій, сесій, виставкових залів, віртуальних стендів експонентів і профілів спонсорів. Тримайте присутніх у полі зору за допомогою push-сповіщень з Інтернету та додатків, відео- та текстових обговорень, чатів, онлайн-зустрічей і зустрічей у прямому ефірі. Надайте спонсорам і експонентам потужні рекламні та комунікаційні засоби, які допоможуть їм залучити більше клієнтів. Відстежуйте активність користувачів на події та отримуйте детальні звіти в режимі реального часу.

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Вебсайт: eventswallet.com

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