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Events Wallet

Events Wallet

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Вебсайт: eventswallet.com

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EventsWallet — це інноваційна платформа SaaS для особистих, віртуальних і гібридних подій. Платформа дозволяє організаторам проводити виставки та конференції з ефективними показниками рентабельності інвестицій, залучаючи аудиторію за допомогою простих у користуванні інструментів керування подіями та спілкування в Інтернеті та додатках. Створюйте необмежену кількість прямих трансляцій, сесій, виставкових залів, віртуальних стендів експонентів і профілів спонсорів. Тримайте присутніх у полі зору за допомогою push-сповіщень з Інтернету та додатків, відео- та текстових обговорень, чатів, онлайн-зустрічей і зустрічей у прямому ефірі. Надайте спонсорам і експонентам потужні рекламні та комунікаційні засоби, які допоможуть їм залучити більше клієнтів. Відстежуйте активність користувачів на події та отримуйте детальні звіти в режимі реального часу.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: eventswallet.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Events Wallet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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