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Social27

Social27

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Вебсайт: social27.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Social27 підтримує події, які прискорюють продажі та створюють спільноту. Проводьте віртуальні, гібридні, особисті події та веб-трансляції, які є веселими, безпечними та глобальними. Платформа віртуальних подій Social27 надає найкращі віртуальні та гібридні можливості для спілкування відвідувачів, демонстрації спонсорів і експонентів, а також безперебійного досвіду виступів. Спонсори та учасники виставки: дайте можливість спонсорам і учасникам виставки створити власний мікросайт стенду для учасника виставки, щоб викликати захоплення та залучати потенційних клієнтів. Доповідачі. Допомагайте доповідачам легко проводити захоплюючі презентації та спілкуватися з учасниками – це так само просто, як приєднатися до наради Zoom або Teams. Учасники: скористайтеся можливостями нашої системи рекомендацій, щоб учасники могли спілкуватися з людьми, спонсорами та сеансами, які їх найбільше цікавлять. Відвідайте Social27.com, щоб дізнатися більше або запланувати демонстрацію з нами!

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: social27.com

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Альтернативи

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Airmeet

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Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

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brella.io

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Edenkit

edenkit.com

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Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

Attendify

Attendify

attendify.com

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