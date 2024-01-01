Social27 підтримує події, які прискорюють продажі та створюють спільноту. Проводьте віртуальні, гібридні, особисті події та веб-трансляції, які є веселими, безпечними та глобальними. Платформа віртуальних подій Social27 надає найкращі віртуальні та гібридні можливості для спілкування відвідувачів, демонстрації спонсорів і експонентів, а також безперебійного досвіду виступів. Спонсори та учасники виставки: дайте можливість спонсорам і учасникам виставки створити власний мікросайт стенду для учасника виставки, щоб викликати захоплення та залучати потенційних клієнтів. Доповідачі. Допомагайте доповідачам легко проводити захоплюючі презентації та спілкуватися з учасниками – це так само просто, як приєднатися до наради Zoom або Teams. Учасники: скористайтеся можливостями нашої системи рекомендацій, щоб учасники могли спілкуватися з людьми, спонсорами та сеансами, які їх найбільше цікавлять. Відвідайте Social27.com, щоб дізнатися більше або запланувати демонстрацію з нами!

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Вебсайт: social27.com

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