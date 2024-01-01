Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bettercast» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bettercast забезпечує ефективний і радісний спосіб керувати своїми творчими проектами. Ця інтуїтивно зрозуміла платформа для керування подіями та потокової трансляції спрощує налаштування та проведення подій для менеджерів подій, місць проведення, персоналу AV та, що найголовніше, ваших відвідувачів. Він має вбудовану систему продажу квитків на віртуальні події, можливість потокової трансляції (з або без квитків), використання для гібридних подій, а також можливість налаштовувати повні онлайн-конференції з такими функціями, як спонсори, біографії доповідачів, знімки голови, соціальні посилання , інтеграція Slido тощо!

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Вебсайт: bettercast.com.au

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