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Bettercast

Bettercast

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Вебсайт: bettercast.com.au

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Bettercast забезпечує ефективний і радісний спосіб керувати своїми творчими проектами. Ця інтуїтивно зрозуміла платформа для керування подіями та потокової трансляції спрощує налаштування та проведення подій для менеджерів подій, місць проведення, персоналу AV та, що найголовніше, ваших відвідувачів. Він має вбудовану систему продажу квитків на віртуальні події, можливість потокової трансляції (з або без квитків), використання для гібридних подій, а також можливість налаштовувати повні онлайн-конференції з такими функціями, як спонсори, біографії доповідачів, знімки голови, соціальні посилання , інтеграція Slido тощо!

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: bettercast.com.au

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bettercast». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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BrightTALK

brighttalk.com

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bizzabo.com

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Superevent

superevent.com

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Whova

whova.com

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Meetaway

meetaway.com

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

Grupio

Grupio

grupio.com

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