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Handbid

Handbid

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Вебсайт: handbid.com

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Платформа збору коштів Handbid підтримує онлайн-аукціони, мобільні ставки, однорангові збори коштів, краудфандинг і текстові пожертви. Handbid включає інтегрований продаж квитків, реєстрацію, пряму трансляцію, мобільні ставки, пожертвування, автоматичні платежі та оформлення замовлення. Менеджери подій можуть легко налаштувати та керувати подією за допомогою простого у користуванні серверного менеджера. Незалежно від того, чи хочете ви організувати особистий, гібридний або віртуальний захід зі збору коштів, Handbid допоможе вам!

Вебсайт: handbid.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Handbid». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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