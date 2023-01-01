Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Handbid» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Платформа збору коштів Handbid підтримує онлайн-аукціони, мобільні ставки, однорангові збори коштів, краудфандинг і текстові пожертви. Handbid включає інтегрований продаж квитків, реєстрацію, пряму трансляцію, мобільні ставки, пожертвування, автоматичні платежі та оформлення замовлення. Менеджери подій можуть легко налаштувати та керувати подією за допомогою простого у користуванні серверного менеджера. Незалежно від того, чи хочете ви організувати особистий, гібридний або віртуальний захід зі збору коштів, Handbid допоможе вам!

Вебсайт: handbid.com

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