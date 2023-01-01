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RallyUp

RallyUp

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Вебсайт: rallyup.com

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RallyUp — це безкоштовна інтерактивна платформа для збору коштів, яка дозволяє організаціям будь-якого розміру з легкістю створювати досвід збору коштів на професійному рівні. Гнучкі рішення, які можна налаштувати, розроблені, щоб допомогти некомерційним організаціям залучити наявних донорів, залучити нових донорів і зібрати більше грошей. За допомогою RallyUp організації можуть створювати досвід збору коштів для однієї чи кількох дій, які включають: · Події (повністю віртуальні, повністю особисті або гібридні) · Розіграші · Аукціони · A-thons · Тоталізатори · Розпродажі · Краудфандинг Чи включає досвід одну дію тип або більше, прямі трансляції та однорангові функції можна додати до будь-якого досвіду безкоштовно. Без плати за підписку чи заблокованих функцій і без необхідності надавати дані кредитної картки, ви можете розраховувати на те, що ви отримаєте більше з того, що зібрали, використовуючи RallyUp.

Вебсайт: rallyup.com

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