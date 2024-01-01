Bloomerang

Bloomerang

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Вебсайт: bloomerang.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Donor management software that nonprofits actually love to use. Bloomerang helps nonprofits deliver a better giving experience so they can raise more funds and create lasting change.

Вебсайт: bloomerang.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bloomerang». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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