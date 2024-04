Donor management software that nonprofits actually love to use. Bloomerang helps nonprofits deliver a better giving experience so they can raise more funds and create lasting change.

Вебсайт: bloomerang.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bloomerang». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.