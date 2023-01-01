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Givergy

Givergy

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Вебсайт: givergy.com

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РІШЕННЯ ДЛЯ ОСОБИСТИХ ЗАХОДІВ ТА МОБІЛЬНОГО ЗБОРУ КОШТІВ. - Набір послуг для особистого проведення подій і онлайн-послуг зі збору коштів, які, як доведено, можуть залучити до 50% більше для вашої неприбуткової організації. Givergy виконує місію, щоб допомогти організаціям зібрати більше коштів і змінити благодійність у всьому світі. Як сертифікована корпорація B із відзначеною нагородами платформою збору коштів, Givergy пропонує ряд передових рішень із збору коштів та консультації експертів. Маючи діяльність у Північній Америці, Великій Британії та Європі, Австралії та Гонконзі, Givergy підтримав понад 3000 некомерційних і благодійних організацій, щоб допомогти їм зібрати понад 1,1 мільярда доларів США в усьому світі, допомагаючи деяким із найбільших імен у індустрії збору коштів. Платформа збору коштів Givergy охоплює всі аспекти збору коштів незалежно від розміру організації.

Вебсайт: givergy.com

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