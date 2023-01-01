РІШЕННЯ ДЛЯ ОСОБИСТИХ ЗАХОДІВ ТА МОБІЛЬНОГО ЗБОРУ КОШТІВ. - Набір послуг для особистого проведення подій і онлайн-послуг зі збору коштів, які, як доведено, можуть залучити до 50% більше для вашої неприбуткової організації. Givergy виконує місію, щоб допомогти організаціям зібрати більше коштів і змінити благодійність у всьому світі. Як сертифікована корпорація B із відзначеною нагородами платформою збору коштів, Givergy пропонує ряд передових рішень із збору коштів та консультації експертів. Маючи діяльність у Північній Америці, Великій Британії та Європі, Австралії та Гонконзі, Givergy підтримав понад 3000 некомерційних і благодійних організацій, щоб допомогти їм зібрати понад 1,1 мільярда доларів США в усьому світі, допомагаючи деяким із найбільших імен у індустрії збору коштів. Платформа збору коштів Givergy охоплює всі аспекти збору коштів незалежно від розміру організації.

Вебсайт: givergy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Givergy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.