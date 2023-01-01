MonkeyPod допомагає некомерційним організаціям почати роботу. Бухгалтерський облік, управління донорами, CRM, маркетинг електронною поштою, збір коштів в Інтернеті та багато іншого — все в одній простій інтегрованій платформі. Вважайте це своєю некомерційною організацією.

Вебсайт: monkeypod.io

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