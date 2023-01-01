WebCatalog
MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MonkeyPod» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MonkeyPod допомагає некомерційним організаціям почати роботу. Бухгалтерський облік, управління донорами, CRM, маркетинг електронною поштою, збір коштів в Інтернеті та багато іншого — все в одній простій інтегрованій платформі. Вважайте це своєю некомерційною організацією.

Вебсайт: monkeypod.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MonkeyPod». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Mightycause

Mightycause

mightycause.com

DonorPerfect

DonorPerfect

donorperfect.com

Neon One

Neon One

neonone.com

Virtuous

Virtuous

virtuoussoftware.com

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Indema

Indema

indema.co

Quiverflow

Quiverflow

quiverflow.com

Classy

Classy

classy.org

Beetle Eye

Beetle Eye

beetle-eye.com

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

Ortto

Ortto

ortto.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності