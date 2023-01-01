WebCatalog
Indema

Indema

indema.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Indema» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

indema — це найновіша та найшвидше зростаюча платформа для бізнесу та управління проектами інтер’єру. Подумайте про нас, бізнес дизайну. Ми допомагаємо дизайнерам у всьому світі підвищити ефективність робочого процесу, отримати більше оплачуваних годин для своїх проектів і керувати всіма аспектами своєї дизайнерської фірми. Все в одній централізованій платформі!

Вебсайт: indema.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Indema». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Goodhues.ai

Goodhues.ai

goodhues.ai

Binary Management

Binary Management

binarymanagement.com

Rindle

Rindle

rindle.com

Studio Designer

Studio Designer

studiodesigner.com

WorkSavi

WorkSavi

worksavi.com

Modsy

Modsy

modsy.com

Cedreo

Cedreo

cedreo.com

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

DesignFiles

DesignFiles

designfiles.co

Projecturf

Projecturf

projecturf.com

Project.co

Project.co

project.co

Ivy

Ivy

ivy.co

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності