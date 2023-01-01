BrainLeaf допомагає дизайнерам і розробникам швидко й точно охопити їхні проекти. Функції проекту можна отримати з нашого попередньо створеного списку функцій або створити вручну. Години та ціни додаються на детальному рівні, що дає змогу всім зацікавленим сторонам і ресурсам зрозуміти фактичний обсяг проекту. Ця система дозволяє командам робити точні оцінки та краще керувати очікуваннями клієнтів.

Вебсайт: brainleaf.com

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