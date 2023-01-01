Binary Management

Інструмент управління проектами для дизайнерів інтер'єру. Орієнтований на індустрію дизайну інтер’єру, BM є передовим інструментом для роботи над проектами, який об’єднує 4 основні компоненти: планування, калькуляцію, відстеження та звітність.

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