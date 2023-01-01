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HacknPlan

HacknPlan

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Вебсайт: hacknplan.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Де управління проектами зустрічається з ігровим дизайном. Ми об’єднуємо документацію щодо дизайну ігор і управління проектами в унікальному інструменті створення ігор SaaS, який забезпечує семантичний спосіб організації, планування та відстеження прогресу вашої гри.

Вебсайт: hacknplan.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HacknPlan». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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