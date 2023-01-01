Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shortcut» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробників використовують ярлик для керування проектами програмного забезпечення. Назавжди безкоштовно для невеликих команд. Швидкий, легкий і потужний підхід до планування проекту та створення продукту.

Вебсайт: shortcut.com

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