WebCatalog

Shortcut

Shortcut

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: shortcut.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shortcut» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробників використовують ярлик для керування проектами програмного забезпечення. Назавжди безкоштовно для невеликих команд. Швидкий, легкий і потужний підхід до планування проекту та створення продукту.

Вебсайт: shortcut.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shortcut». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

Spreaker

Spreaker

spreaker.com

Sendible

Sendible

sendible.com

Construct

Construct

construct.net

Rodeo

Rodeo

getrodeo.io

Sloyd

Sloyd

sloyd.ai

Social Shared

Social Shared

socialshared.com

Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

TimeHero

TimeHero

timehero.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності