Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BrickControl» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Програмне забезпечення Cloud Computing для управління будівельними проектами. Підходить від невеликих реформ до великих будівельних проектів і будівельних робіт.

Вебсайт: brickcontrol.com

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