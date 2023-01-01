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Вебсайт: netsuite.com

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NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.

Вебсайт: netsuite.com

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