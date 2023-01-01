PagerDuty — це американська компанія хмарних обчислень, яка спеціалізується на платформі реагування на інциденти SaaS для ІТ-відділів. Станом на 2018 рік компанія залучила понад 170 мільйонів доларів венчурного фінансування. Форбс визнав її в «Cloud 100», а також у списку USA Today серед найкращих малих і середніх компаній за різноманітністю у 2018 році. Штаб-квартира компанії PagerDuty розташована в Сан-Франциско, а також у Торонто, Атланті, Великобританія, та Австралії. Його платформа розроблена для сповіщення клієнтів про збої та збої за допомогою машинного навчання та автоматизації. Програмне забезпечення працює як окрема служба або може бути інтегроване в існуючі ІТ-системи. Відомими клієнтами є GE, Vodafone, Box.com, Clover Network і American Eagle Outfitters.

Вебсайт: pagerduty.com

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