Food Network — основний американський кабельний канал, що належить Television Food Network, G.P., спільному підприємству та загальному партнерству між Discovery, Inc. (що володіє 69% акцій мережі) та Nexstar Media Group (що володіє рештою 31% ). Незважаючи на таку структуру власності, канал управляється та працює як підрозділ Discovery Networks США. Канал транслює як спеціальні, так і регулярні епізодичні програми про їжу та кулінарію. Окрім штаб-квартири в Нью-Йорку, Food Network має офіси в Атланті, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Чикаго, Детройті, Джерсі-Сіті, Цинциннаті та Ноксвіллі. Станом на вересень 2018 року 91 мільйон домогосподарств отримують Food Network (98,6% домогосподарств мають кабель) у Сполучених Штатах.

Вебсайт: foodnetwork.com

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